Marineo, incendio in un magazzino: fiamme danneggiano anche una casa

Paura la notte scorsa a Marineo per un incendio divampato all'interno di un magazzino, in uno stabile tra via Arnone e via Tramontana. L'allarme è scattato intorno alle 3.30. Le fiamme hanno divorato il locale, dove c'erano cumuli di legna e alcune bombole di gas, e si sono propagate alla lavanderia dell’abitazione adiacente.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente per oltre quattro ore. I vigili hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Non risultano persone ferite o intossicate e l'appartamento al piano superiore non ha subito danni. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio.

