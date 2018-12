Balestrate in marcia per la pace e la convivenza dei popoli: "No all'odio razziale"

Marcia della pace e festa dei popoli sabato a Balestrate. L'evento, promosso dall'Arcidiocesi di Monreale e dal Comune, vedrà la partecipazione di Cgil, Cisl e Uil. L'appuntamento è al belvedere alle 16,30. Da lì il corteo si snoderà attraverso via Segesta, via Roma e via Madonna del Ponte.

“La pace e la convivenza tra i popoli non sono concetti astratti che riguardano gli equilibri internazionali - dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore Uil Palermo Gianni Borrelli - ma obiettivi da raggiungere anche nella realtà dei nostri territori, attraverso la pratica quotidiana dei valori dell'accoglienza e dell'integrazione. I sindacati partecipano alla marcia per ribadire il no a ogni forma di contrasto e di odio etnico e razziale, per lanciare un segnale diverso rispetto al clima di intolleranza e di paura del diverso, dello straniero, dell'immigrato che si respira nel Paese, e per chiedere piani di integrazione, realizzazione e coesione sociale”.