Dell'Utri, anche la Cassazione dice "No" alla revisione del processo

L'ex senatore di Forza Italia, condannato con sentenza definitiva a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, sta scontando la pena ai domiciliari per motivi di salute. La Suprema corte ha confermato quanto stabilito dalla Corte d'appello di Caltanissetta