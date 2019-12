Manutenzione dei tram a rischio, servizio verso lo stop da gennaio?

Anno nuovo... tram fermi. Potrebbe iniziare così il 2020 per Palermo. A mettere questa ipotesi nero su bianco è il presidente del consiglio di amministrazione dell'Amat Michele Cimino, che ha inviato una lettera al sindaco Leoluca Orlando, al vice Fabio Giambrone, al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando, all'assessore Catania, ai dirigenti di Palazzo delle Aquile e al collegio dei revisori dei conti indicando una lunga serie di problemi. Cimino spiega che la gara per l’affidamento della manutenzione del tram è andata deserta e il contratto attualmente in vigore scade il 31 dicembre. La ditta Bombardier, che si occupa della manutenzione, vanta un credito di 9 milioni di euro e ha già annunciato formalmente che se non incasserà le somme dovute, fermerà gli operai. Senza “global service”, ovvero il servizio di manutenzione h24, i mezzi non si muovono.

E quello del tram non è il solo problema in casa Amat. Tra le criticità denunciate da Cimino anche le "notevoli carenze di personale", le cartelle esattoriali per Tarsu e Tosap "con ammontare oltre il quintuplo dei proventi del servizio espletato da Amat di vigilanza sulle cosidette strisce blu". E ancora i conti sbagliati per la zona a traffico limitato. Secondo le previsioni, la ztl avrebbe dovuto fruttare 30 milioni di euro, somme che dovevano servire a coprire i costi del tram. Invece gli incassi superano appena i 10 milioni.

Cimino chiede di "costituire una cabina di regia per il superamento delle criticità", di "individuare in tempi brevi e certi quanto necessario a supporto dei costi del servizio di manutenzione, pregressi e nuovi, e per il mantenimento del sistema tram in generale".