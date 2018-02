Maltempo, il vento sferza Palermo: recipiente per l'acqua "vola" dal balcone e danneggia auto

Quella appena trascorsa è stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati in oltre sessanta interventi in città a provincia a causa dei danni provocati dalle forti raffiche di vento che non hanno concesso tregua. Le richieste sono giunte da tutti i quartieri, da Mondello alla zona della stazione centrale, ma anche dai comuni della provincia: in particolare Capaci e Carini.

In città la situazione più critica in via Luigi Manfredi, zona Oreto, dove un contenitore per l’acqua è volato dal sesto piano ed è finito su un’auto parcheggiata danneggiandola. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia.

"Le nostre squadre - spiegano dalla sala operativa del 115 - sono poi intervenute soprattutto per rami finiti in strada, cartelloni pericolati, distacco di parti di intonaco, ma anche per mettere in sicurezza verande".

In provincia, l'intervento dei vigili si è reso necessario soprattutto a Carini, Capaci, Partinico, Marineo e Altavilla.

Il vento ha causato disagi anche a chi doveva prendere un aereo. Il volo FR2310 Pmo/Tsf delle 20,15 è stato cancellato. Stessa sorte per l'AZ1790 Pmo/Lin delle 21.25 e il volo M41801 Pmo/Lmp delle 20:15.

Intanto resta in vigore anche oggi l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile regionale. "In particolare - si legge nell'avviso - si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti meridionali con raffiche di burrasche forti, possibile mareggiate lungo le coste esposte".