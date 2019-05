Il maltempo non lascia Palermo: diramata l'allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per il pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani in tutta la Sicilia, provincia di Palermo compresa. Nel dettaglio il bollettino è valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani 14 maggio 2019. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Allerta meteo gialla