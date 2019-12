Forti raffiche di vento e pioggia su Palermo: strade allagate da Ciaculli a Corso Ruggero

Alle forti raffiche di vento che da venerdì soffiano su Palermo si è aggiunta la pioggia. Tra stanotte e stamattina numerose le strade che si sono allagate e i danni segnalati alla sala operativa dei vigili del fuoco dal vento. Il maltempo ha trasformato in un fiume Corso Re Ruggero (guarda la foto in alto e il video in basso) e diverse vie a Ciaculli e Villagrazia. Inevitabili i disagi alla circolazione che in zona piazza Indipendenza è andata in tilt.

Rilevanti - anche se un meno rispetto a quanto accaduto la settimana scorsa - i danni provocati dal vento: alcuni rami si sono spezzati e sono finiti sulle carreggiate delle vie Galatea, Principe di Scalea, Capogallo. viale Lazio e Corso Tukory. Qualche pezzo di cornicione e di lamiera, inoltre, si è staccato dai palazzi ed è finito sulle auto parcheggiate. Un palo Telecom è stato abbattuto sulla strada che porta a Bellolampo.

Ieri l'Amministrazione comunale ha disposto la proroga dell'allerta per i venti di burrasca fino a 90 chilometri orari fino a lunedì. In città restano dunque chiusi ville e giardini comunali. A causa del mare molto mosso i traghetti per Ustica sono fermi.

