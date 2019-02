“M’illumino di meno”, anche l’assessorato all’Economia aderisce: luci spente negli uffici

Anche l’assessorato all’Economia aderisce a “M’illumino di meno”, iniziativa ideata dal programma radiofonico Caterpillar su Rairadio 2. Il primo marzo, in occasione della giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, le luci degli uffici resteranno spente per trenta minuti, dalle 19,45 alle 20,15, per sensibilizzare i cittadini a razionalizzare i consumi.

L'assessorato risponde così all’invito lanciato dall’assessorato all’Energia a promuovere un simbolico “silenzio energetico”. Resteranno al buio anche i .locali dell'Asp e il Teatro Massimo.