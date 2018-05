Musica, vacanza palermitana per Luciano Ligabue

Lontano dalle scene, il cantante Luciano Ligabue si concede qualche giorno di relax a Palermo. Il cantautore di Correggio è stato "avvistato" in un noto hotel di Santa Flavia. Da sempre schivo e geloso della sua privacy non ha condiviso, come fanno invece molti colleghi, scatti della sua permanenza in Sicilia tramite i social network. Ma le foto scattate da chi lo ha incrociato stanno facendo il giro del web. Tra i fan palermitani si accende la speranza di poterlo incontrare. Solo a marzo ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa: "Mi fermo per un po'. Dopo due anni senza sosta, ho bisogno e addirittura voglia, in questo caso, di non avere scadenze davanti…".