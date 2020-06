Lite in corso Calatafimi, ambulante ferito con un taglierino dietro l'orecchio

Lite tra un fruttivendolo e un 33enne rischia di finire nel sangue. E' successo questa mattina in corso Calatafimi. Ad avere la peggio un ambulante che, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito di striscio dietro l'orecchio con un taglierino. L’uomo ha riportato una lieve ferita per la quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

A bloccare l’aggressore è stato lo stesso ambulante che ha poi richiesto l’intervento della polizia attraverso il numero unico d’emergenza 112. Il 33enne è stato quindi fermato da una pattuglia e portato nel vicino commissariato Porta Nuova. Per lui è scattata una denuncia per lesioni personali. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato l'episodio di violenza.