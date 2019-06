Lavori in via Trabucco, scatta chiusura parziale

Domani mattina, giovedì 20 giugno, dalle 9,30 e fino alle 13,30 circa sarà parzialmente chiusa al traffico via Trabucco nel tratto che da piazza Cruillas conduce all’accesso all’Ospedale Cervello. "La chiusura - si legge in una nota - si rende necessaria per consentire all’Amap di realizzare lavori di scavo per allacciamenti di utenze alla rete idrica comunale. Resta invece immutata l’ordinaria viabilità di accesso all’Ospedale Cervello per chi proviene da viale Regione Siciliana".

