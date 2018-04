Terrasini, completati i lavori al campo di pallavolo: installata la nuova tensostruttura

Completati i lavori nel campo di pallavolo a Terrasini. Gli operai comunali hanno finito di montare la nuova copertura della struttura. "Si tratta di un telone - afferma il sindaco Giosuè maniaci - qualitativamente migliore rispetto al precedente e pronto ad ospitare gli eventi sportivi che il nostro Paese e i nostri ragazzi meritano". Nel campo, che si trova in via Partinico, si allenano la G.S. Pallavolo Terrasini, squadra maschile in serie C, e la Volley Terrasini, squadra femminile in serie C, oltre alle due squadre giovanili.

La vecchia copertura era danneggiata - aveva degli strappi - e durante le giornate di pioggia, l'acqua invadeva il campo. "Nei prossimi giorni - conclude il primo cittadino - festeggeremo la nuova struttura insieme alle associazioni sportive! Sarà una festa dello sport e della Terrasini che vogliamo!".