Stop all'acqua per lavori Enel: disagi a Bonagia e Falsomiele

Disagi sul fronte acqua per gli abitanti di Bonagia e Falsomiele. Dagli uffici dell'Amap - attraverso una nota - fanno sapere che oggi è scattato lo stop dalle 9 alle 17 per lavori ad opera dell'Enel. "E' stato interrotto - dicono dall'Amap - il prelievo dal pozzo Di Gregorio I°. Per questo si potranno verificare disservizi nell’erogazione idrica nel circuito Bonagia-Falsomiele. I disservizi termineranno nelle prime ore successive alla riattivazione dell’impianto. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".