Lavori all'impianto idrico, niente acqua per gli abitanti della zona di Villagrazia

Problemi in vista sul fronte acqua nella zona di Villagrazia, non lontano da Pizzo Orecchiuta. L’Amap informa in una nota che, per lavori di manutenzione all’impianto di pozzo Sorci III° in via Zuppetta, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di giovedì 16 aprile 2020, verrà interrotto l’approvvigionamento idrico nel distretto di Villagrazia Alto. "Pertanto - dicono dall'Amap - si potranno verificare disservizi nelle zone delle vie Villagrazia (a monte della via Regione Siciliana), Zuppetta, Starrabba, V53, Scala Masello e altre strade limitrofe. L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 12 ore successive, salvo imprevisti. Per eventuali informazioni - dicono dagli uffici Amap - si potranno contattare i seguenti numeri: 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.