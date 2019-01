L’importanza dei lasciti solidali per sostenere i progetti dell'associazione Sclerosi multipla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’importanza dei lasciti solidali per sostenere i progetti di AISM, l’Associazione italiana Sclerosi multipla. Incontro aperto alla città, ieri a Palermo, nella sede dell’Università Leonardo da Vinci – Auser in occasione della Settimana nazionale dei lasciti promossa dall’AISM con la collaborazione e il patrocinio del Consiglio nazionale del notariato.

Il notaio Valentina Crescimanno ha risposto alle domande dei partecipanti per informare e offrire un servizio di consulenza in materia successoria. La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro Paese si registra una nuova diagnosi ogni tre ore. Colpisce per lo più i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni. La SM in età pediatrica si manifesta in un momento di piena crescita delle funzioni cerebrali, portando all’insorgenza di problemi cognitivi e di disabilità fisica. “Sostenere con una disposizione testamentaria l’AISM e la sua Fondazione significa dare un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della malattia e la cura definitiva e garantire oggi una buona qualità di vita”, dichiarano da AISM.