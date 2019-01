L'auto si impantana nel fango e arrivano i carabinieri: presi ladri palermitani

Erano andati a Salemi per andare a rubare nelle case di campagna in questo periodo disabitate. Ma all'improvviso si è materializzato il contrattempo: l’Audi blu usata dai ladri palermitani per mettere a segno alcuni furti in contrada Ulmi, è rimasta intrappolata dal fango in una strada in pessime condizioni a causa delle abbondanti piogge. E così i palermitani, costretti a scappare a piedi, sono stati presi dai carabinieri che avevano bloccato tutte le vie d’accesso. I ladri poco prima erano stati adocchiati da qualcuno che ha chiamato il 112. L'Audi blu è stata postasotto sequestro e si sta cercando di accertare chi sia il proprietario.