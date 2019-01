Istituto Gonzaga, giornata sull’uso responsabile del digitale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Istituto Gonzaga in prima linea per educare e formare a un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e dei social. Tra le prime scuole in Italia a dotare ogni studente del liceo di tablet personale per fini didattici e a utilizzare la didattica digitale fin dalla scuola dell’infanzia, ma anche tra i primi a bandire cellulari e smartphone dalle classi, con ottimi risultati in termini di miglioramento delle relazioni interpersonali, il Gonzaga dedica una giornata di formazione aperta a tutti, con esperti del settore, all’attualissimo tema «Educarsi per educare all’uso del digitale», in collaborazione con Imparadigitale. Domani, 31 gennaio, dalle 15 alle 17,30, in via Piersanti Mattarella 38/42, a Palermo padre Vitangelo Maria Denora, direttore generale dell’Istituto Gonzaga-ISP, Dianora Bardi, presidente dell’associazione Centro studi Imparadigitale, ed Ernesto Burgio, dell’European Cancer and Environment Research Institute, affronteranno i temi dell’uso consapevole e critico del digitale e del relativo approccio degli adulti con le giovani generazioni. Precauzione, responsabilità, alert, rischi e benefici: qual è il ruolo della scuola e dei docenti? Come affrontare il vero cambiamento? Per partecipare all’incontro gratuito aperto ai genitori, agli educatori, agli universitari e alla città è necessario iscriversi on line su www.imparadigitale.it/eventi/seminario-palermo-2019.

