La ragazzina tirata fuori dalle onde a Isola: ricoverata in condizioni disperate

I bagnini sono riusciti a sottrarla alle onde e riportarla a riva, ma le sue condizioni si sono aggravate e adesso è in condizioni disperate all'ospedale Cervello. Si trova ricoverata nel reparto Rianimazione del nosocomio cittadino la ragazzina di 13 anni (non 14 come appreso in un primo momento ndr.) che sabato mattina ha rischiato di annegare a Isola delle Femmine, nei pressi della scogliera Azzurra.

La ragazzina - che era insieme a un’amichetta e ai suoi genitori - è stata travolta da un’onda e non riusciva a tornare a riva. Decisivo l'intervento dei bagnini, che sono riusciti a recuperarla. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118. Inizialmente visto il buon esito del salvataggio si era tirato un sospiro di sollievo, ma le condizioni della ragazzina si sono rivelate gravi. Secondo quanto si apprende dal nosocomio, ha riportato gravi danni cerebrali e domani mattina verrà eseguito un elettroencefalogramma, che potrebbe essere propedeutico all'accertamento di morte cerebrale. Sull'episodio indaga la Guardia Costiera.