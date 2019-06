Malattie rare: ospedale Cervello e Ismett nella mappa online dei centri di riferimento italiani

L'Ismett e l'ospedale Cervello hanno ottenuto la certificazione Ern (Reti europee di riferimento) e sono entrati nella mappa dei centri di riferimento per le malattie rare dove curarsi. Sono 66 in tutta Italia le strutture sanitarie che hanno avuto il riconoscimento. La mappa online, realizzata dal team di www.doveecomemicuro.it, è stata presentata questa mattina all'hotel Nazionale a Roma. Oltre 9 mila le malattie rare per cui è stata creata una scheda con molte informazioni utili per orientare il paziente.

L'Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione è centro di riferimento per 149 malattie rare (GUARDA LA SCHEDA). Il presidio ospedaliero Cervello per ben 2.940 (LA SCHEDA).