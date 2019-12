"Un'autopompa in corsia", vigili del fuoco distribuiscono regali all'ospedale dei bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stamane presso il Comando dei vigili del fuoco di Palermo è giunto il modellino dell’autopompa con la presentazione del progetto “Un’autopompa in corsia” che quest’anno ha assunto una dimensione regionale con un percorso partito dal Comando Provinciale e arrivato a quello di Palermo passando per Siracusa e Catania. Ultima tappa al Comando di Trapani.

Alle 10 una delegazione di vigili del fuoco, tra i quali il Comandante provinciale Agatino Carrolo, si è recata presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico e successivamente presso il reparto di Neuropsichiatria pediatrica del Di Cristina per la consegna dei doni ai piccoli pazienti.

L’iniziativa ha riscosso il consueto apprezzamento da parte del personale ospedaliero, dei piccoli degenti e dei rispettivi genitori. E' bastato poco per strappare il sorriso di un bambino: un vigile del fuoco con funzione di Babbo Natale, un’autopompa in miniatura e numerosi altri vigili che hanno voluto ancora una volta dimostrare solidarietà per chi soffre, specie in un periodo dell’anno particolarmente sentito dai bambini.

