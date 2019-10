Svolta nell'omicidio Fragalà, parla un nuovo pentito: "Il boss Di Giovanni il mandante"

Svolta sull'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà. Alla vigilia della requisitoria, prevista per l'udienza di domani, la procura di Palermo ha depositato oggi i verbali di un nuovo collaboratore di giustizia, Francesco Paolo Lo Iacono. Il pentito accusa il presunto mandante dell'omicidio. Si tratta di Gregorio Di Giovanni, boss del mandamento di Porta Nuova che era stato arrestato poco tempo fa nell'ambito di un'inchiesta sui traffici di droga della mafia.

Il nome di Di Giovanni, come mandante dell'omicidio, era già stato fatto ai pm di Palermo da un altro pentito, Francesco Chiarello. Ma non furono raccolti indizi sufficienti per proseguire l'indagine. Fragalà, uno dei più noti avvocati di Palermo, fu aggredito nel febbraio del 2010 e morì dopo alcuni giorni di agonia.