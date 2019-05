Incidente in via Oreto, scontro fra un'auto e una volante di polizia: cinque feriti

Scontro fra un’auto e una volante di polizia in via Oreto. E’ di cinque feriti, tra i quali due agenti, il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte, poco prima delle 3, all’incrocio con via Vincenzo Errante. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 tutti e cinque sono stati portati negli ospedali Civico e Policlinico per effettuare ulteriori accertamenti.

A bordo dell’auto, una Fiat Panda, c’erano due ragazzi di 20 anni e un terzo di 23. Secondo una prima ricostruzione il mezzo della polizia stava percorrendo via Errante in direzione via Oreto, mentre l’utilitaria stava viaggiando in direzione della stazione centrale. Nonostante il violento impatto nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni, come emerso dopo i primi esami in ospedale.

Non è chiaro se al momento dell’impatto l’auto della polizia avesse i segnali luminosi e acustici in funzione. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica di quanto accaduto. Indagini in corso.