Incidente in viale Regione, si ribalta un'auto: due giovani restano incastrati

Scontro sulla circonvallazione, si ribalta un’auto. Un incidente è avvenuto alle 13 di oggi in viale Regione Siciliana, all’altezza del carcere Pagliarelli, nella carreggiata in direzione Catania. Nell’impatto tra due mezzi hanno avuto la peggio due giovani che viaggiavano a bordo di una Opel. A seguito di quello che sembrerebbe essere stato un tamponamento la loro auto è cappottata e sono rimasti bloccati nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli e affidarli alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 che hanno portato i feriti, di cui non si conoscono le generalità, al pronto soccorso del Civico. Le loro condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazioni. Solo qualche graffio per il conducente dell’altra auto, che ha riportato danni nella parte posteriora destra. A gestire il traffico, in attesa dell'intervento e dei rilievi dell’Infortunistica della polizia municipale, alcuni agenti delle volanti che con i lampeggianti hanno segnalato l’accaduto agli automobilisti diretti fuori città.