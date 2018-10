Incidente in viale Regione siciliana, traffico paralizzato

Traffico paralizzato in viale Regione Siciliana a causa di un incidente che ha visto coinvolti un autocarro e un'auto. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30 all'altezza del Baby Luna, nella corsia centrale in direzione Trapani. "Ma si è trattato di un incidente senza gravi conseguenze - spiegano dalla sala operativa della polizia municipale - infatti nessuno è rimasto ferito".

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei vigili urbani per regolare il traffico, che è andato in tilt. Mentre gli agenti della sezione Infortunistica hanno effettuato i rilievi per capire meglio la dinamica e accertare eventuali responsabilità. "Le operazioni sono terminate intorno alle 9.30", hanno aggiunto dalla sala operativa.

Ad aggravare la situazione dal punto di vista del traffico anche alcuni lavori in corso in via Oreto vecchia, che ha causato rallentamenti nella zona di via dell'Orsa Minore (foto in allegato).



