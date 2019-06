Incidente in viale Regione, viene sbalzato dal sellino e cade: grave un ciclista

Ciclista ricoverato in codice rosso dopo una caduta in viale Regione. Un uomo di 45 anni, F.L., è stato soccorso dai sanitari del 118 a seguito di un incidente avvenuto stamattina all’altezza del sottopasso Calatafimi, nella carreggiata in direzione Catania.

Oltre all’ambulanza che ha portato il ferito all’ospedale Civico sono intervenute sul posto l’Infortunistica e altre pattuglie della polizia municipale impegnate a gestire la viabilità. Sono bastati infatti un paio di minuti perché si creassero lunghe code in circonvallazione.

Al termine dei rilievi gli agenti dovranno ricostruire la dinamica e accertare l’eventuale coinvolgimento di un altro mezzo che potrebbe aver investito il ciclista, adesso ricoverato in prognosi riservata, per poi fuggire. Dopo essersi ripreso potrà essere lo stesso 45enne a fornire dettagli sull’accaduto.