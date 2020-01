Incidenti stradali Romagnolo / Viale dei Picciotti

Incidente in viale dei Picciotti, travolge scooter e scappa: 48enne ferito gravemente

L'impatto all'incrocio con via Giuseppe Bennici. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale lo scooterista: la prognosi è riservata. Agenti della polizia municipale al lavoro per identificare il pirata della strada