Incidente in viale Lazio, auto "salta" il guardrail e precipita dalla rotonda

Stava percorrendo viale Michelangelo verso la rotonda di viale Lazio, quando avrebbe toccato il marciapiede per poi "saltare" il guardrail e precipitare dalla rotonda, finendo nella bretella laterale di viale Regione in direzione Catania. Un uomo di 76 anni, I.B., è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Villa Sofia dove è entrato in codice rosso.

L'uomo era al volante della Fiat Grande Punto e, secondo una prima ricostruzione, l'incidente è stato causato da un malore. I sanitari arrivati a bordo di un'ambulanza hanno eseguito le manovre per rianimare il 76enne disteso nell'aiuola. La vettura è stata rimossa e la circolazione ripristinata. Al momento dell'incidente fortunatamente non c'erano altri mezzi di passaggio. Indagano gli agenti dell'Infortustica della polizia municipale.