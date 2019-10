Incidente a Boccadifalco, sbatte contro un'altra auto e un muro prima di ribaltarsi

Prima ha urtato con violenza un’auto, poi è finito contro un muro e infine si è ribaltato con la sua Fiat Punto. Incidente ieri sera in via Umberto Maddalena, non lontano da piazza Pietro Micca, dove sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e due ambulanze del 118 che hanno portato i feriti in ospedale.

A preoccupare le condizioni dell’uomo che si trovava al volante della Punto, G.N., entrato in codice rosso al pronto soccorso del Civico: la sua prognosi resta riservata. Meno grave il quadro clinico del conducente dell’altra auto coinvolta, una Toyota Yaris. R.G. è stato condotto in ambulanza all’Ingrassia per alcuni accertamenti che però avrebbero escluso gravi conseguenze.

A indagare sulla dinamica gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilevi e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Secondo una prima ricostruzione G.N. avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto. Resta da chiarire se a provocare l’incidente sia stata una distrazione o se ci siano altri mezzi coinvolti.