Incidente in via Roma, scontro fra scooter e auto: donna ricoverata in Rianimazione

Violento scontro nella notte in via Roma. Una 34enne, A.L.B., è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata all'ospedale Civico dopo l'incidente avvenuto poco dopo mezzanotte all'incrocio con via Cavour. La donna si trovava in sella al suo Piaggio Liberty quando è avvenuto l'impatto con la Ford Fiesta guidata da un 27enne.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter stava percorrendo via Roma, mentre l'auto si trovava in via Cavour e procedeva in direzione mare. Dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità: l'incrocio in questione è infatti regolato da semaforo.

I sanitari del 118 arrivati con due ambulanze hanno sedato sul posto la 34enne, poi portata al pronto soccorso e infine trasferita in Rianimazione. A seguito dell'incidente ha riportato alcune sospette fratture e un trauma cranico, cui si sono aggiunte altre lesioni interne che hanno reso necessaria la trasfusione di sangue. Illeso ma sotto shock il giovane alla guida dell'auto.