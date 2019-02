"Effetto domino" in via Nicolò Turrisi: sbanda con l'auto e butta giù 8 scooter parcheggiati

Sbanda con l’auto, ne urta un’altra, poi colpisce uno scooter parcheggiato e grazie all’effetto domino ne butta a terra altri otto. Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Nicolò Turrisi, a pochi passi dal Tribunale. Protagonista dell’accaduto una donna di mezz’età che dopo l’impatto è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per accertamenti.

Sembrerebbe che la automobilista, che si trovava al volante di una Fiat 600 di colore blu, abbia perso il controllo a causa di un malore accusato al volante, abbattendo come birilli alcuni scooter parcheggiati sul ciglio destro della strada. Oltre all’Infortunistica, chiamata ad effettuare i rilievi, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per raccogliere i dati dei vari proprietari dei mezzi coinvolti.