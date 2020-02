Incidente in via Messina Marine, scontro auto-scooter davanti al Buccheri: un ferito

Incidente stradale a pochi passi dal Buccheri La Ferla. E’ successo nella tarda mattinata di oggi in via Messina Marine dove i sanitari del 118 hanno soccorso e immobilizzato su una barella un 49enne. Poi il trasporto nel vicino ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura di tibia e perone. Per cause ancora da accertare l'uomo, che viaggiava sul suo Piaggio Beverly, si è scontrato con una Peuget 107. Sul posto l'Infortunistica della polizia municipale per i rilievi.

