VIDEO | Incidente alla Zisa, scooter contro auto in sosta: lo schianto in diretta

Scooter si schianta contro auto in sosta alla Zisa. Sono due i feriti per l’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Guglielmo il Buono, all’altezza del civico 33. Il violento impatto è stato immortalato nelle immagini riprese dalle telecamere di un’attività commerciale, ora acquisite dall'Infortunistica della polizia municipale.

A bordo dello scooter che ha tamponato una Volkswagen Polo c’erano due giovani sbalzati con violenza dalla sella. Entrambi indossavano il casco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato i feriti - il 28enne G.C. e il 29enne N.C. - nei pronto soccorso del Civico e del Policlinico.