Incidente in via dei Cantieri, investita da un camion: gravissima una donna

Un'anziana è rimasta ferita gravemente dopo essere stata investita oggi pomeriggio dalla motrice di un camion in via dei Cantieri, all'altezza di via Crescenzio. Siamo non poco distanti dalla Fincantieri. Secondo le prime informazioni pare che la donna - una 95enne residente nella zona - stesse attraversado la strada in prossimità delle strisce. La motrice dopo averla travolta l'avrebbe schiacciata. "Una scena straziante", racconta uno dei testimoni. Sempre secondo il racconto di chi ha assistito all'incidente pare che il camion procedesse a una velocità normale.

La donna è stata trasportata in ambulanza a Villa Sofia dove è arrivata in condizioni critiche. Il mezzo pesante le ha tranciato le gambe e l'anziana è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L'anziana - che era già scampata al crollo di via Bagolino - si trova in condizioni critiche. Il traffico nella zona è andato in tilt. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la sezione Infortunistica della polizia municipale, che indaga sull'incidente.

Si tratta del terzo grave incidente accaduto in città negli ultimi otto giorni: domenica scorsa due giovani di 28 anni sono morti sui tornanti di Monte Pellegrino, mentre una donna di 59 anni ha perso la vita lo scorso giovedì in un incidente a Poggio Ridente.

