Via Brunetto Latini, donna travolta da un pullman: è grave

Travolta da un pullman sulle strisce pedonali, ormai quasi totalmente sbiadite, di via Brunetto Latini. Una donna di circa 60 anni (ancora non identificata) è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso dopo essere stata investita dal mezzo pesante (di un’azienda catanese) che viaggiava in via Dante e aveva svoltato a sinistra appena arrivato all’altezza di piazza Virgilio. E' successo nel pomeriggio di oggi.

I primi a prestarle soccorso sono stati alcuni passanti nell’attesa che arrivasse un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno eseguito le prime manovre e poi l’hanno portata d’urgenza al Civico dov’è entrata in codice rosso. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità. Il pullman infatti è rimasto nel punto in cui e avvenuto l’impatto per consentire i rilievi.

Gli agenti dell’Infortunistica dovranno accertare alcuni dettagli per ricostruire con esattezza la dinamica. Il semaforo era rosso per il pedone o per l’autista del pullman, rimasto a fumare nervosamente nel luogo in cui è avvenuto l’impatto.

Nello stesso punto, circa un’ora dopo, un’anziana è caduta per via di una buca nell’asfalto, senza comunque riportare alcuna conseguenza se non un doloroso ematoma al ginocchio. La paziente si trova nell’area d’emergenza, spiegano dall’ospedale, e dopo tutti gli esami strumentali necessari verrà trasferita nel Reparto di Rianimazione. La prognosi resta riservata.

