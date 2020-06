Incidente in via Borremans, scontro fra due auto all'incrocio: ferita una quarantenne

Violento scontro all'incrocio tra via Guglielmo Borremans e via Principe di Palagonia. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 11, a pochi passi dal carcere minorile Malaspina. Ad avere la peggio una quarantenne, L.F., che si trovava al volante di una Renault Captur. I sanitari del 118 intervenuti a bordo di due ambulanze le hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarla in ospedale per accertamenti.

Alla guida dell'altro mezzo - una Fiat Punto - c'era l'ottantenne G.M. che, dopo l'impatto, ha terminato la corsa sul marciapiedi di via Zandonai. Per lui solo tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Secondo una prima ricostruzione l'anziano stava percorrendo via Principe di Palagonia in direzione di piazza Ottavio Ziino mentre la donna viaggiava in via Borremans, direzione via Umberto Giordano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A stabilire la dinamica saranno gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi stradali e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Di certo uno dei due automobilisti ha attraversato l'incrocio non rispettando il semaforo. La quarantenne, ricoverata a Villa Sofia, ha riportato alcuni traumi: non si conosce la prognosi ma dopo i primi esami i medici avrebbero escluso gravi conseguenze.