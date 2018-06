Incidente a Ficarazzi, sbanda e finisce in una scarpata: un ferito grave

Sbanda con l’auto e finisce in una scarpata. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione un fotografo trentenne di Ficarazzi, A.D.B., sfortunato protagonista di un incidente avvenuto nella notte sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Bagheria e Ficarazzi.

L'uomo si trovava a bordo della sua Fiat Grande Punto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato fuori strada. A prestare i primi soccorsi è stato un altro automobilista che avrebbe assistito all’ultima fase dell’incidente.

Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Bagheria che, una volta terminati i rilievi, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti.

Il fotografo, forse di rientro da un matrimonio cui aveva preso parte per lavoro, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Civico di Palermo dov’è entrato in codice rosso. Poi il trasferimento nel reparto di Chirurgia d’urgenza per sottoporsi a un intervento e in quello di Rianimazione.