Incidente sulla Palermo-Agrigento, violento scontro sulla Statale: un morto

Scontro mortale sulla Palermo-Agrigento. Un grave incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, sulla statale 121 (all'altezza del chilometro 244) in territorio di Misilmeri. A perdere la vita il conducente di uno dei mezzi coinvolti, del quale non si conoscono le generalità. Caos e lunghe code sulla strada statale allagata a causa della pioggia.

Secondo le prime informazioni nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion frigo, un Fiat Fiorino e un'auto. Due mezzi si sono scontrati frontalmente mentre il terzo sarebbe stato colpito dopo il violento impatto e la carambola del Fiorino. La dinamica però è ancora tutta da ricostruire. I primi a intevenire sul posto sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, in attesa dell'arrivo delle ambulanze.

A condurre le indagini però sono gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Lercara Friddi. Atteso sul posto il medico legale per l'ispezione cadaverica. Non si conoscono ancora le condizioni degli altri due feriti, portati d'urgenza nei pronto soccorso dei vicini ospedali a bordo dei mezzi dei sanitari del 118. (Articolo in aggiornamento)