Incidente stradale a Cefalù, scontro tra moto e auto: morto un 48enne

Incidente mortale sulla strada statale 113 nei pressi di Cefalù. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra la sua motocicletta ed una macchina, avvenuto nei pressi di una nota struttura alberghiera.

La vittima, Massimo Franco di 48 anni, di Finale di Pollina, viaggiava a bordo di una Suzuki G66: per lui si è rivelato fatale il violentissimo impatto con l'auto sulla quale si trovavano due turisti americani. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trovato il motociclista in condizioni gravissime. In seguito allo scontro, infatti, il 48enne è stato sbalzato dalla sella ed ha battuto sull'asfalto, riportando traumi ed emorragie interne.

I soccorritori l'hanno trasportato con codice rosso in ospedale, ma l'uomo è deceduto durante il tragitto. Ad effettuare i rilievi gli agenti del commissariato di Cefalù. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.