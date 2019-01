Due tamponamenti in pochi minuti, traffico in tilt sull'autostrada Palermo-Mazara

Doppio incidente e caos in autostrada sulla Palermo-Mazara. Sono due i tamponamenti registrati oggi pomeriggio lungo l’A29 a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo in ordine cronologico sarebbe quello avvenuto nella carreggiata in direzione Palermo, poco prima dello svincolo per Tommaso Natale. Due i feriti lievi, soccorsi dal 118 e portati all'ospedale Villa Sofia.

L'altro tamponamento è avvenuto nella carreggiata in direzione opposta, all'altezza di Carini. Anche in questo caso due le auto che si sono scontrate e due i feriti lievi portati per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Oltre al personale sanitario sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas.

Gallery