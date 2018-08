Incidente a Villabate, imbocca lo svincolo per l'autostrada e si schianta

Imbocca lo svincolo per l’autostrada all’altezza di Villabate, perde il controllo e si schianta con la sua auto contro un palo della segnaletica e un muretto. Incidente sulla Palermo-Catania questa mattina, intorno alle 9.30, nella carreggiata in direzione Palermo. Solo tanta paura e qualche ematoma per l’automobilista che si trovava al volante della sua Toyota Yaris grigia. Traffico moderato all’ingresso della città. Sul posto la Polstrada, il personale del 118 e quello dell’Anas per ripristinare le normali condizioni della viabilità.

Un altro incidente si è verificato questa mattina a Palermo, in via San Lorenzo. Un uomo avrebbe perso il controllo della sua auto per poi schiantarsi con un mezzo in sosta e ribaltarsi. Nonostante il violento impatto e la carambola, sia l'automobilista che il passeggero che viaggiava con lui non hanno riportato gravi conseguenze fisiche. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale.