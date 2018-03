Palermo-Catania, maxi incidente con 6 mezzi coinvolti: 7 persone in ospedale

Un inferno di lamiere. Sei mezzi coinvolti, sette feriti. E' il bilancio del maxi incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 21 sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Scillato, in direzione del capoluogo siciliano. Per cause ancora da accertare l'incidente ha visto coinvolti quattro auto e due furgoni.

"Si tratta - fanno sapere dalla polizia stradale, intervenuta subito dopo lo schianto - di un'Audi A4, una Peugeot, un Iveco Daily, una Jaguar, un Iveco Magirus e una Renault Megane. Ci sono sette persone coinvolte, tutte portate in ospedale. Ma nessuno ha riportato gravi conseguenze". Alcune auto sono andate completamente distrutte e due di loro si sono ribaltate dopo l'impatto.

La dinamica dell'incidente - è possibile che si sia trattato di un tamponamento - è al vaglio della polizia stradale. Sul posto è intervenuta anche l'Anas per permettere i rilievi e il recupero dei mezzi incidentati.