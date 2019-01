Incidente in autostrada alle porte di Palermo, donna finisce con l'auto contro guardrail

Schianto contro il guardrail sulla Palermo-Catania. Un'automobilista che si trovava al volante della sua Fiat Panda si è resa protagonista di un incidente avvenuto intorno alle 12.30 sull'A19, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza del ponte di via Galletti. Per lei solo qualche escoriazione, tanta paura e nessuna grave conseguenza. Sul posto Polstrada, 118 e personale Anas. Traffico in tilt all'ingresso della città.

Secondo una prima ricostruzione la donna, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere metalliche. Al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Uno scontro violento in cui è rimasta distrutta la parte anteriore della Panda che ha perso anche una ruota. Gli automobilisti che viaggiavano nella stessa direzione sono riusciti a evitare l'impatto per una frazione di secondo.

Gallery