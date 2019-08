Incidente sulla Palermo-Catania, si ribaltano due mezzi: un ferito

Tre mezzi coinvolti in un incidente sulla Palermo-Catania, due dei quali ribaltati, e un ferito tirato fuori dall’abitacolo di una Lancia Y dai vigili del fuoco. Uno scontro è avvenuto intorno alle 11 nella carreggiata in direzione del capoluogo siciliano, tra Casteldaccia e Bagheria. Sul posto i sanitari del 118, il personale dell’Anas e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello che hanno chiuso temporaneamente il tratto interessato obbligando gli automobilisti a imboccare lo svincolo per Casteldaccia.

A ribaltarsi sono stati la Lancia Y e un Fiat Doblò. Illeso l’uomo alla guida del terzo mezzo, una Dacia Sandero urtata dopo la carambola tra i due mezzi che sono finiti su un fianco. Il conducente del furgoncino ha riportato solo una lieve ferita alla mano, mentre l’altro (di cui non si conoscono le generalità) è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso del Civico. I primi accertamenti sulle sue condizioni avrebbero escluso gravi conseguenze. Dopo l’intervento dei mezzi del soccorso stradale sono rimasti gli agenti della Polstrada per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica.