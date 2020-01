Incidente sulla Palermo-Catania, con l'auto contro il guardrail: "Una Panda mi ha colpito ed è scappata"

Un'auto che arriva ad alta velocità, prova a passare tra un mezzo e l'altro e sperona (per poi scappare) una Ford Focus che inizia a sbandare e finisce la corsa contro il guardrail. E' quanto accaduto giovedi mattina lungo l'autostrada Palermo Catania, in direzione del capoluogo etneo, all'altezza del centro commerciale Forum. A raccontare l'episodio a PalermoToday è la conducente della Focus, G.I., che lancia un appello a chiunque abbia assistito all'incidente: "Aiutatemi a trovare il pirata della strada. Io sono viva per miracolo, ma guidando così può causare gravi incidenti".

"Mi trovavo in corsia di sorpasso e procedevo a una velocità di 80 chilometri orari - racconta - un folle alla guida di una Panda di colore chiaro, che proveniva da dietro, trovandosi la strada ostruita da un furgone si é letteralmente buttato sulla sinistra passando tra me e il mezzo pesante. La Panda è finita contro la mia auto. Ho perso il controllo della macchina che, dopo aver strisciato lateralmente sul guardrail, ha iniziato a girare fino a quando solo per istinto ho evitato il peggio e sono finita contro le barriere, stavolta lato destro".

Attimi di panico ma per fortuna, mentre la Panda era già lontana, la donna è stata socccorsa da altri automobilistii. "Subito - dice ancora - sono accorse persone, quasi meravigliandosi del fatto che fossi viva. Un'altra macchina invece ha cercato di inseguire il pirata della strada per identificarlo. Sono stata portata dal 118 all'ospedale Buccheri La Ferla, ho avuto un colpo di frusta e ho un dolore alla spalla. Dovrò portare il collare ortopedico per sette giorni".

E' intervenuta la polizia stradale di Buonfornello, che ha avviato le indagini. "Adesso - conclude la malcapitata - spero che qualcuno mi aiuti a trovare il responsabile di tutto questo. E' una persona pericolosa".

