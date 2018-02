Incidente al Borgo, scooter si scontra con un’auto e fugge: un ferito

Scontro auto-scooter al Borgo, una ragazza ferita. Un incidente è avvenuto alle 20.20 di ieri all’incrocio tra via della Cera e via dello Speziale. Ad avere la peggio la passeggera di una Mini One, la 29enne V.G., soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i colleghi dell'Infortunistica che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per risalire al conducente del mezzo a due ruote che si è allontanato a gran velocità.

Altri due incidenti si sono verificati poche ore prima in corso Vittorio Emanuele. Alle 17.30 si sono scontrati una Land Rover e una bici elettrica il cui conducente, il giovane R.G., è stato soccorso in ambulanza e trasportato d’urgenza al Policlinico dov'è entrato in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi, ma qualche ora dopo i medici della struttura sanitaria hanno escluso la riserva sulla vita.

Mezz’ora dopo, all’altezza del Palazzo delle Finanze, il conducente di uno scooter che viaggiava in direzione di via Roma si è schiantato contro una fioriera terminando la sua corsa sull’asfalto. Dopo le prime cure il 23enne P.C., "disarcionato" dalla sella del suo Honda Sh, è stato trasferito in ospedale a scopo precauzionale. Fortunatamente se l'è cavata con graffi e contusioni.