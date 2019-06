San Giuseppe Jato, gli scappa la motosega e rischia di tranciarsi un piede

Stava facendo alcuni lavoretti vicino casa e utilizzando una motosega quando ha rischiato di tranciarsi il piede sinistro e morire dissanguato. Incidente ieri pomeriggio a San Giuseppe Jato dove i sanitari del 118 hanno soccorso un cinquantenne, G.M., poi portato con l’elicottero al Civico.

Pare che al momento dell’incidente l’uomo stesse utilizzando l'attrezzo per tagliare alcune pedane in legno. E’ bastato un attimo, forse una distrazione, per perdere il controllo della motosega. L'uomo ha perso molto sangue, rendendo così necessario il trasporto con l’elisoccorso.

In via Piana degli Albanesi, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per chiarire i contorni di un episodio che sembrerebbe essere solo un brutto incidente.