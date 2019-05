Incendio in via Empedocle Restivo: a fuoco il deposito di un supermercato

Paura in via Empedocle Restivo, dove intorno alle 14.45 è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato il magazzino del supermercato Sisa che si trova al civico 3 all'interno del quale si trovano diverse cassette della frutta e l'nterno del negozio. In pochi minuti una nube di fumo altissima si è alzata in cielo.

Sul posto per domare il rogo i vigili del fuoco. Per gestire il traffico è intervenuta anche la polizia. Presente anche l’istituto di vigilanza Global Secutiry International. Gli agenti hanno dovuto scassinare il supermercato per permettere ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Indagini in corso per individuare le cause dell'incendio. Vigili del fuoco impegnati anche in un secondo intervento in via Abruzzi, dove due auto sono andate a fuoco.

Immagini girate da Andrea Giamporcaro

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery