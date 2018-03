Roulotte in fiamme all’Arenella, sessantenne resta ustionato

Roulotte carbonizzata all’Arenella, sessantenne resta ustionato. Un incendio si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14, in via monsignor Filippo Pottino, non lontano dallo stabilimento dell’ex chimica Arenella. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.

Per cause ancora da accertare - quella che era diventata per un uomo la sua casa - parcheggiata nei pressi del civico 3, ha iniziato a bruciare. Ad allertare la sala operativa dei vigili del fuoco sarebbero stati alcuni passanti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.30. In via monsignor Filippo Pottino sono intervenuti anche gli agenti di polizia ai quali toccherà indagare sulla vicenda.

Da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio sul quale poi il sessantenne ha avuto un ripensamento. L'uomo, poi soccorso e portato in ospedale, avrebbe riportato ustioni considerate non gravi su diverse parti del corpo.

