Rifiuti in fiamme, nube di fumo nero invade la Guadagna

Una nuvola di fumo nero visibile da mezza città. Maxi incendio questa mattina di rifiuti nella zona della Guadagna. Ignoti hanno appiccato le fiamme sotto il ponte Bailey, dove erano accatastati grossi cumuli di rifiuti. Una coltre di fumo nero in pochi attimi ha invaso le case del quartiere rendendo l’area irrespirabile. Danneggiati anche i cavi dell’energia elettrica.

Decine di cittadini hanno segnalato ai vigili del fuoco una nube scura in cielo e il forte odore che è stato avvertito anche a centinaia di metri di distanza. Sul posto, dopo le segnalazioni dei residenti, sono piombate diverse squadre dei vigili del fuoco. E si teme per i possibili danni ambientali. Sono intervenute anche le squadre dell’Enel per ripristinare l’energia elettrica nella zona.