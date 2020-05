Incendio a monte Catalfano, in 12 ore bruciati ettari di macchia mediterranea

Brucia monte Catalfano. Dal tardo pomeriggio di ieri un incendio sta devastando ettari di macchia mediterranea a causa di un incendio alimentato dal forte vento. Nell’area compresa tra Santa Flavia e Bagheria sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del corpo forestale e i canadair.

Non appena sarà concluso l’intervento bisognerà chiarire cosa abbia scatenato l’incendio che, secondo l’amministrazione comunale di Bagheria, potrebbe avere una matrice dolosa.Allertata anche la protezione civile comunale.

"L’area in questione non è abitata - si legge in una nota inviata dal comune di Bagheria - e non sono stati registrati pericoli per le persone. Si invitano i cittadini, in considerazione della Fase 2, a non recarsi a monte Catalfano dove sono ancora in corso le operazioni di spegnimento".

Un altro incendio è stato registrato ieri sera nella zona del Cep, a Palermo. A bruciare una baracca utilizzata come deposito che si trova in via Giuseppe Cammarano, non lontano dalla parrocchia di San Giovanni Apostolo.